Испанцам придется запрашивать разрешение на секс 

В стране будет введен закон, обязывающий получить согласие на половой акт Испанским мужчинам запретят заниматься сексом без однозначного согласия, сообщает ВВС.
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что правительство представит на рассмотрение новый законопроект, чтобы устранить любую неоднозначность в вопросах о сексуальном насилии. Так, любой половой акт без четкого предварительного согласия будет рассматриваться законом как изнасилование. В этом случае прокурору больше не придется доказывать факт насилия или то, что жертва была уязвима. Нынешнее законодательство Испании различает сексуальное насилие и изнасилование: первое не включает в себя непосредственно физическое насилие и запугивание.