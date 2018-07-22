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Ассанжа лишат убежища
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Эквадор может вскоре выдать Ассанжа Великобритании 

РИА Новости 1 час назад
Власти Эквадора в ближайшее время планируют выдать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям Великобритании, об этом написала в своем Twitter главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян со ссылкой на источники.
В своем сообщении она также рассказала, что как никогда хочет, чтобы полученная ей информация об Ассанже, оказалась ошибочной.
Кроме того, Симоньян написала, что президент Эквадора на следующей неделе планирует поездку в Великобританию.
Ранее глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что убежище для основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа не может быть вечным.
Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.
В конце марта этого года правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром. По мнению властей Эквадора, поведение Ассанжа и сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами ЕС и другими государствами мира.
Президент Эквадора Ленин Морено в мае также распорядился отменить все дополнительные меры для обеспечения безопасности в посольстве страны в Лондоне, где укрывается Ассанж.
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