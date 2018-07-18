В действиях Бутиной нашли сексуальный аспект

Прокуроры в США считают, что обвиняемая в шпионаже Мария Бутина использовала "двуличные связи" с гражданами США для предполагаемого шпионажа, говорится в ходатайстве прокуроров о заключении Бутиной под стражу.
"Связи Бутиной с США основываются на двуличной связи", — говорится в ходатайстве. "Двадцатидевятилетняя Бутина и гражданин США 56 лет, как предполагается, сожительствовали, и между ними были личные отношения во время деятельности Бутиной в США… Однако представляется, что Бутина относилась к этой связи как просто к одному из аспектов ее деятельности. Например, по меньшей мере один раз Бутина предлагала частному лицу, помимо упомянутого гражданина США, секс в обмен на должность в лоббистской организации. Кроме того, в документах, конфискованных ФБР, Бутина жаловалась относительно необходимости жить с гражданином США и выражала отвращение необходимостью сожительствовать с упомянутым гражданином", — говорится в ходатайстве.
Бутину обвиняют в работе агентом иностранного правительства в США без регистрации при министерстве юстиции — это стандартное обвинение в делах о шпионаже. Обвинение требует оставить ее под стражей под суда. Российские дипломаты заявляют, что требуют консульского доступа к Бутиной, которая была задержана 15 июля, но пока не получили такой возможности.