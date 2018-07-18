НАТО просит Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии, которые НАТО и Грузия считают оккупированными территориями.
Об этом глава Североатлантического альянса заявил по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Столтенберг акцентировал внимание, что НАТО поддерживает территориальную целостность Грузии.
Напомним, конфликт между Южной Осетий, Абхазией и Грузией начался в 2008-м году. Россия поддержала Сухуми, признав независимость этих регионов. Страны Запада выступили на стране Тбилиси.