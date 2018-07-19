В США продали город-призрак

В США начали продавать города-призраки

Заброшенный шахтерский город XIX века Серро Гордо в Калифорнии продан за 1,4 млн долларов. Покупатель собирается восстановить его и открыть для туристов, сообщает РИА «Новости»

Серро Гордо образовался в 1865 году, когда в этой местности было обнаружено месторождение серебра. После пожара на шахте и падения цен на металлы жители постепенно ушли из города, и с начала XX века он пустует.

Владельцы земли, на которой стоит город-призрак, выставили ее на продажу за 925 тысяч долларов. В стоимость входит 300 акров земли и 22 городских строения, включая церковь, салун, отель и дом пастора.

Инвесторы предлагали построить на месте города-призрака парк развлечений, разбить сельскохозяйственные угодья, но владельцы сделали выбор в пользу инвестиционной группы, которая предложила сохранить исторический облик Серро Гордо.