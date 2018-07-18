Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры

Выражение Мелании Трамп после встречи с Путиным озадачило соцсети

Мелания Трамп снова вызвала жаркие разговоры в сети. На этот раз из-за выражения лица, пойманного камерами во время встречи ее мужа Дональда Трампа с российским лидером. Видеозапись опубликовали британские издания The Mirror и Metro.

Ролик демонстрирует момент рукопожатия президентов и первой леди Америки. Видно, как Мелания подимает руку Владимиру Путину , улыбается, а потом резко меняется в лице, уже глядя на камеру.

I don't know — I think she looked scared to death— SRM_MD❄️🌵❄️ (@srmduke87) 17 июля 2018 г.

Пользователи выдвинули предположение, что лицо первой леди США выражает неподдельный ужас.

She looks like she just stared into the eyes of evil…— Valerie (@7bugglettes) 17 июля 2018 г.

"Она только что заглянула в глаза дьяволу", — предположил один из них.

Издание The Mirror со своей стороны предположило, что жена американского лидера чувствовала важность предстоящей встречи лидеров двух ядерных держав и переволновалась.