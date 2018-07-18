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Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры
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Выражение Мелании Трамп после встречи с Путиным озадачило соцсети 

Рамблер 56 минут назад
Мелания Трамп снова вызвала жаркие разговоры в сети. На этот раз из-за выражения лица, пойманного камерами во время встречи ее мужа Дональда Трампа с российским лидером. Видеозапись опубликовали британские издания The Mirror и Metro.
Ролик демонстрирует момент рукопожатия президентов и первой леди Америки. Видно, как Мелания подимает руку Владимиру Путину, улыбается, а потом резко меняется в лице, уже глядя на камеру.
Пользователи выдвинули предположение, что лицо первой леди США выражает неподдельный ужас.
"Она только что заглянула в глаза дьяволу", — предположил один из них.
Издание The Mirror со своей стороны предположило, что жена американского лидера чувствовала важность предстоящей встречи лидеров двух ядерных держав и переволновалась.
Встреча президентов России и США прошла 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Переговоры в общей сложности длились почти 4 часа.
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