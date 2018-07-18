Юнкер отреагировал на свое «пьяное» состояние

Глава Еврокомиссии ответил на подозрения в загуле на саммите НАТО

Юнкер заявил, что страдал от сильной боли в ногах, но на саммите, который прошел 11-12 июля, были «более важные дела, чем мелкие проблемы со здоровьем».

После мероприятия в сети появились фотографии, на которых видно, как Юнкера вывозят на инвалидном кресле. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что он был пьян.