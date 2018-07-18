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Юнкер отреагировал на свое «пьяное» состояние
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Глава Еврокомиссии ответил на подозрения в загуле на саммите НАТО 

Lenta.ru 18 июля 2018
Фото: Фото: Thierry Monasse / ANDBZ / ABACAPRESS / «Коммерсантъ»
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер опроверг информацию о том, что был пьян во время проведения саммита НАТО в Брюсселе. Его слова передает ТАСС.
Юнкер заявил, что страдал от сильной боли в ногах, но на саммите, который прошел 11-12 июля, были «более важные дела, чем мелкие проблемы со здоровьем».
После мероприятия в сети появились фотографии, на которых видно, как Юнкера вывозят на инвалидном кресле. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что он был пьян.
Главу Еврокомиссии во время саммита запечатлели на видео шатающимся и спотыкающимся. Его поддерживали президент Украины Петр Порошенко и французский лидер Эммануэль Макрон.
В мае 2017 года газета The Sun сообщила, что Юнкера во время переговоров по Кипру в Женеве заподозрили в злоупотреблении алкоголем из-за того, что он вел себя странно и натыкался на мебель.
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