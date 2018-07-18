Трамп восемь раз приглашал Рухани встретиться

Президент США Дональд Трамп восемь раз предлагал иранскому лидеру Хасану Рухани провести встречу, когда глава Ирана в последний раз посещал здание ООН в Нью-Йорке.
Об этом сообщает Mehr со ссылкой на заявление главы канцелярии иранского лидера Махмуд Ваези.
«Во время последнего визита Рухани в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН Трамп восемь раз обращался к иранской делегации с просьбой о встрече с президентом», — сказал он.
Агентство отмечает, что официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми подтвердил информацию о данной просьбе Трампа, отметив, что Рухани отказался встречаться с американским лидером.
Ранее Рухани заявил о безуспешности «заговоров» США против Ирана.