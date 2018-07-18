Ещё
Британец сорвал джек-пот благодаря вежливой незнакомке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британец сорвал джек-пот благодаря незнакомке, пропустившей его в очереди 

РИА Новости 18 июля 2018
Фото: depositphotos.com
Житель британского города Оссетт Аррон Уолшоу купил выигрышный билет в лотерее Lotto Millionaire Raffle благодаря пропустившей его в очереди незнакомой женщине, пишет Daily Mirror.
Мужчина подбежал к кассе за две минуты до закрытия вместе с другой покупательницей. Заметив, что Уолшоу очень спешит, незнакомка пропустила его вперед, и он смог купить билет. На следующий день мужчина узнал, что выиграл миллион фунтов (около 83 миллионов рублей — ред.).
Выигранные деньги Уолшоу собирается потратить на свадьбу мечты со своей девушкой. Вместе с тем, он признался, что понимает, что смог сорвать куш только благодаря вежливости незнакомки, поэтому он планирует найти женщину и отблагодарить ее.
Последние новости
Россию предложили поделить на четырнадцать макрорегионов NBC показал танец мужчин после новости о смерти Маккейна Американцы испытывают зависть и страх к "путинскому золоту"
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве143
Москва в опасности: в столицу пришла жара268
Во Флориде произошла «массовая стрельба»213
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару64
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
01:52
Путин поведал о новой памятной дате
Общество Политика
00:48
Пост сдал: эсминец США покинул Черное море
Оружие Армия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
01:37
Петросян уехал залечивать «душевные раны» в Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение