Британец сорвал джек-пот благодаря вежливой незнакомке

Британец сорвал джек-пот благодаря незнакомке, пропустившей его в очереди

Житель британского города Оссетт Аррон Уолшоу купил выигрышный билет в лотерее Lotto Millionaire Raffle благодаря пропустившей его в очереди незнакомой женщине, пишет Daily Mirror.

Мужчина подбежал к кассе за две минуты до закрытия вместе с другой покупательницей. Заметив, что Уолшоу очень спешит, незнакомка пропустила его вперед, и он смог купить билет. На следующий день мужчина узнал, что выиграл миллион фунтов (около 83 миллионов рублей — ред.).

Выигранные деньги Уолшоу собирается потратить на свадьбу мечты со своей девушкой. Вместе с тем, он признался, что понимает, что смог сорвать куш только благодаря вежливости незнакомки, поэтому он планирует найти женщину и отблагодарить ее.