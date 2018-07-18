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«Пашинян» уговорил Юнкера сходить на шашлыки
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Пранкеры от лица Пашиняна уговорили Юнкера приехать на шашлыки 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что, представившись премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пригласили главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера на шашлыки в Ереван и он согласился.
Также пранкеры поговорили с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Судя по содержанию разговоров, запись которых поступила в РИА Новости, они состоялись вскоре после избрания Пашиняна премьер-министром, что произошло 8 мая после почти месяца антиправительственных протестов в Армении.
В разговоре с Юнкером пранкеры пожаловались на давление со стороны США. В ответ еврочиновник заявил, что "нам приходится вновь и вновь объяснять господину (президенту США Дональду) Трампу, как устроен мир". "Он не понимает, что происходит. И нам следует убедиться в том, что он начнет лучше осознавать происходящее в Армении. Хорошо. Все хорошо. Желаю удачи!" — заявил Юнкер.
Пранкер также пригласил Юнкера в Ереван, где "готовят отменное армянское барбекю, у нас его называют "шашлык". Вован и Лексус предложили главе ЕК приготовить шашлык на площади в Ереване и провести "своего рода митинг".
"Это тоже звучит неплохо! Я приеду в следующем году. В этому году это больше не представляется возможным, а в следующем году мы найдем подходящие даты и возможность", — заявил Юнкер.
Могерини в беседе с пранкерами говорила о необходимости для новых властей Армении поддерживать хорошие отношения со всеми партнерами и не делать выбор в пользу лишь одной страны, чтобы не повторился украинский сценарий. Хотя при этом она оговорилась, что такой подход Брюссель поддерживал не всегда.
"Конечно, нет. Нам следует действовать очень осторожно и избегать любого развития событий в этом направлении. При этом необходимо подчеркнуть, что Армения — это страна, которая имеет право делать свой выбор", — заявила Могерини.
Она добавила, что Брюссель не просит "о дружбе на исключительных условиях". "Мы знаем и мы считаем, что у вас могут быть дружеские и партнерские отношения со многими странами при условии, что вы свободны и можете самостоятельно делать свой выбор и предпринимать соответствующие меры. Это наш подход. Я знаю, что ранее мы придерживались другого подхода, но для нас очень важно, чтобы вы чувствовали эту свободу и пространство для действий, чтобы вам не приходилось делать выбор в пользу одного или другого партнера", — отметила Могерини, добавив, что это является необходимым условием для конструктивного партнерства, но "не всегда все придерживаются такого подхода".
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