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Маск извинился за оскорбление дайвера-"педофила"
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Маск извинился за то, что назвал британского дайвера «педофилом» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск извинился перед британским дайвером и участником спасательной операции в Таиланде Верном Уонсортом за то, что назвал его «педофилом».
Об этом он написал на своей странице в Twitter в ответ одному из его комментаторов.
«Его действия, направленные против меня, не оправдывают моих действий по отношению к нему, и за это я приношу извинения перед Уонсортом и перед компаниями, которые я представляю в качестве лидера. Это моя и только моя вина», — указал он.
Предприниматель уточнил, что оскорбление в адрес дайвера он написал «в порыве злости», так как ему не понравилось его некорректное замечание по поводу мини-субмарины, которую Маск создал в качестве «акта доброты».
Ранее Уонсорт на своей странице в Twitter назвал план Маска по спасению подростков с помощью мини-субмарины пиар-трюком. В ответ предприниматель обозвал дайвера педофилом.
Позднее стало известно, что инвесторы Tesla призвали Маска извиниться перед Уонсортом.
RT на русском: последние новости
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