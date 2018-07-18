Маск извинился за оскорбление дайвера-"педофила"

Маск извинился за то, что назвал британского дайвера «педофилом»

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск извинился перед британским дайвером и участником спасательной операции в Таиланде Верном Уонсортом за то, что назвал его «педофилом».

Об этом он написал на своей странице в Twitter в ответ одному из его комментаторов.

«Его действия, направленные против меня, не оправдывают моих действий по отношению к нему, и за это я приношу извинения перед Уонсортом и перед компаниями, которые я представляю в качестве лидера. Это моя и только моя вина», — указал он. Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone. — Elon Musk (@elonmusk) 18 July 2018

Предприниматель уточнил, что оскорбление в адрес дайвера он написал «в порыве злости», так как ему не понравилось его некорректное замечание по поводу мини-субмарины, которую Маск создал в качестве «акта доброты».

Ранее Уонсорт на своей странице в Twitter назвал план Маска по спасению подростков с помощью мини-субмарины пиар-трюком. В ответ предприниматель обозвал дайвера педофилом.

Позднее стало известно, что инвесторы Tesla призвали Маска извиниться перед Уонсортом.