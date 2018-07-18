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Россию заподозрили в подготовке операций против Запада
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СМИ предупредили об операциях спецслужб России против стран Запада 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представители спецслужб России готовят операции, которые направлены на дестабилизацию политической обстановки в западных странах. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в разведках США, Британии и других стран.
По данным телеканала, российские спецслужбы не предпринимали никаких действий во время чемпионата мира по футболу в России. Отмечается, что это было необходимо, чтобы не привлекать лишнее внимание.
Источники не смогли уточнить, какие именно операции готовят спецслужбы, однако считают, что они будут направлены на дестабилизацию политической обстановки.
Ранее член британского парламента от Консервативной партии Дамиан Коллинс заявил, что у России и других стран был доступ к украденным личным данным миллионов пользователей социальной сети Facebook.
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Комментарии32  Ещё 3 источника 
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