Россию заподозрили в подготовке операций против Запада

СМИ предупредили об операциях спецслужб России против стран Запада

Представители спецслужб России готовят операции, которые направлены на дестабилизацию политической обстановки в западных странах. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в разведках США, Британии и других стран.

По данным телеканала, российские спецслужбы не предпринимали никаких действий во время чемпионата мира по футболу в России. Отмечается, что это было необходимо, чтобы не привлекать лишнее внимание.

Источники не смогли уточнить, какие именно операции готовят спецслужбы, однако считают, что они будут направлены на дестабилизацию политической обстановки.