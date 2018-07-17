У берегов Англии заметили опасных скатов

Ученые предупреждают о появлении в британских водах опасных скатов-хвостоколов размером до полутора метров, сообщает Daily Mail.

Биологи отметили появление скатов к югу и востоку от острова Джерси. Эксперты считают, что нынешнее увеличение их числа связано с продолжительным периодом теплой и относительно спокойной погоды.