Трамп определился с «вмешательством» РФ в выборы

Президент США Дональд Трамп согласился с заключением разведки о том, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает Associated Press.
BREAKING: Trump says 'I accept' US intelligence agencies conclusions on Russian meddling. — AP Politics (@AP_Politics) 17 июля 2018 г.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дело о «российском вмешательстве» в президентские выборы США используется только для ведения внутриполитической борьбы в Соединённых Штатах.
Эксперт Константин Блохин прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» опубликованный конгрессом США доклад о «вмешательстве» России в американские выборы.