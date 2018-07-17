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Трамп определился с «вмешательством» РФ в выборы
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Трамп заявил, что согласен с заключением разведки о «вмешательстве» России в выборы США 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп согласился с заключением разведки о том, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает Associated Press.
>> США пригрозили России новыми санкциями
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дело о «российском вмешательстве» в президентские выборы США используется только для ведения внутриполитической борьбы в Соединённых Штатах.
Эксперт Константин Блохин прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» опубликованный конгрессом США доклад о «вмешательстве» России в американские выборы.
RT на русском: последние новости
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