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Украина завела дело на Росавиацию
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Украина завела дело на Росавиацию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нацполиция Украины инициировала уголовное дело в отношении Росавиации и авиакомпании «Волга-Днепр» из-за якобы «незаконного» продления сертификатов летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан», сообщили СМИ со ссылкой на юрфирму «Ильяшев и Партнеры».
Юридическая фирма, представитель госконцерна «Антонов» сообщает, что уголовное расследование по факту «злоупотребления служебным положением и подделки документов» заведено 17 июля 2018 года, передает «Украинская правда».
В «нарушении» подозревают представителей немецкой компании AMTES, входящей в ГК «Волга-Днепр».
Позиция «Антонова» заключается в том, что «ни одна компания в мире», кроме самого украинского госпредприятия, «не имеет необходимого опыта поддержания летной годности самолета такого класса».
Между тем, в последнее время снова заговорили о возможном возрождении производства «Русланов», однако в ОАК сообщили, что пока проектированием его заниматься не будут.
На Украине на планы России по «Русланам» отреагировали резко негативно.
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