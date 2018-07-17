Украина завела дело на Росавиацию

Нацполиция Украины инициировала уголовное дело в отношении Росавиации авиакомпании «Волга-Днепр» из-за якобы «незаконного» продления сертификатов летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан», сообщили СМИ со ссылкой на юрфирму «Ильяшев и Партнеры».

Юридическая фирма, представитель госконцерна «Антонов» сообщает, что уголовное расследование по факту «злоупотребления служебным положением и подделки документов» заведено 17 июля 2018 года, передает « Украинская правда ».

В «нарушении» подозревают представителей немецкой компании AMTES, входящей в ГК «Волга-Днепр».

Позиция «Антонова» заключается в том, что «ни одна компания в мире», кроме самого украинского госпредприятия, «не имеет необходимого опыта поддержания летной годности самолета такого класса».

Между тем, в последнее время снова заговорили о возможном возрождении производства «Русланов», однако в ОАК сообщили, что пока проектированием его заниматься не будут.