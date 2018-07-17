Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей

Вероятным отравителем Скрипалей назвали женщину

Женщина играла основную роль в отравлении Скрипалей, именно у нее был флакон духов с «Новичком», пишет Daily Mail.

Люди, отравившиеся в Эймсбери, полагают следователи, нашли этот флакон духов и распылили его на себя.

Ранее СМИ заявляли, что, по мнению британских следователей, отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, «вероятнее всего», осуществили якобы сотрудники Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России . Нервно-паралитическое вещество якобы находилось во флаконе от духов.

По версии следствия, 30 июня Дон Стерджесс и ее друг Чарльз Роули в Эймсбери подверглись воздействию «Новичка», которым в марте якобы были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Стерджесс скончалась в больнице. Чарли Роули пришел в сознание.

Скрипаль и его дочь Юлия уже выписаны из больницы.