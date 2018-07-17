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Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
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Вероятным отравителем Скрипалей назвали женщину 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Человек, который отравил Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери, вероятно, был женщиной, пишут британские СМИ.
Женщина играла основную роль в отравлении Скрипалей, именно у нее был флакон духов с «Новичком», пишет Daily Mail.
Люди, отравившиеся в Эймсбери, полагают следователи, нашли этот флакон духов и распылили его на себя.
Ранее СМИ заявляли, что, по мнению британских следователей, отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, «вероятнее всего», осуществили якобы сотрудники Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Нервно-паралитическое вещество якобы находилось во флаконе от духов.
По версии следствия, 30 июня Дон Стерджесс и ее друг Чарльз Роули в Эймсбери подверглись воздействию «Новичка», которым в марте якобы были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Стерджесс скончалась в больнице. Чарли Роули пришел в сознание.
Скрипаль и его дочь Юлия уже выписаны из больницы.
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