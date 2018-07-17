«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей

Daily Mail: Скрипаля могла отравить женщина

Виктории Скрипаль удалось поговорить с сестрой Юлией, пострадавшей от отравления в Солсбери. По словам родственницы, сейчас Юлия долечивается и помогает окончательно выздороветь своему отцу. Между тем у следствия по делу отравления в Солсбери и Эймсбери появилась новая версия. Правоохранители предполагают, что главным исполнителем покушения на Скрипалей могла быть женщина, поскольку нервно-паралитическое вещество хранилось во флаконе из-под духов, сообщают британские СМИ.

Племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что в начале июля ей удалось поговорить по телефону с его дочерью Юлией, также пострадавшей в результате инцидента.

«Она (Юлия — прим. «Газета.Ru») мне сказала, что сейчас долечивается и занимается здоровьем папы. Все, что она сказала», — сообщила Скрипаль РИА «Новости».

Виктория пояснила, это был единственный разговор с двоюродной сестрой за последнее время. Она не уточнила, кто кому позвонил. Также родственница пострадавших россиян отметила, что ни разу не разговаривала с Сергеем Скрипалем.

По словам Виктории, Юлия в настоящее время заканчивает собственное лечение и занимается здоровьем отца.

«Больше связи не было… Она (Юлия — «Газета.Ru») не считает нужным нам звонить… На мои письма она не отвечает, но я знаю, что она их видела», — пояснила Виктория РИА «Новости», добавив, что ей хотелось бы поддерживать связь с родственниками и знать, как здоровье дяди.

В начале июня Виктория Скрипаль уже рассказывала о разговоре со своей двоюродной сестрой. Тогда она заявила, что, судя по «тону и бодрому голосу», Юлия «себя прекрасно чувствует».

4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне заявили, что к инциденту причастно российское государство , поскольку Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывали в СССР. Однако Москва категорически отрицает все обвинения, указывая на то, что до сих пор не установлен источник происхождения вещества.

Российская сторона также неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. В сети появилось видеообращение Юлии, в котором она заявила о намерении вернуться в Россию и рассказала о процессе выздоровления после покушения.

В июне в городе Эймсбери, который находится в 10 км от Солсбери, произошло очередное отравление нервно-паралитическим веществом. 30 июня полицейские обнаружили 44-летнюю Дон Стерджесс и 45-летнего Чарльза Роули без сознания. Женщина умерла в больнице вечером 8 июля.

«Ее организм не справился с отравлением из-за алкогольной и наркотической зависимости. Ее тело было слишком слабым, чтобы совладать с этим», — сообщила мать погибшей. После гибели Дон следователи начали расследовать дело об убийстве. Вскрытие тела назначили на вторник, 17 июля.

На данный момент следствие придерживается версии, что причиной двух отравлений в графстве Уилтшир было нервно-паралитическое вещество из одной партии, сообщили в Скотланд-Ярде.

По версии правоохранительных органов, «Новичок» был нанесен на ручку двери в доме Скрипаля в Солсбери. После этого киллеры, как предполагает следствие, выбросили контейнер, в котором вещество доставили в Солсбери, его и нашли Роули и Стерджесс.

Позже брат пострадавшего Мэтью Роули сообщил британскому изданию BBC News, что нервно-паралитическое вещество, от которого пострадали два человека в Эймсбери, было залито во небольшую емкость, позже найденную по адресу Магглетон-Роуд (в доме Роули). Именно флакон, «как уверено следствие, и стал причиной отравления Чарли и Дон», отметили британские правоохранители. По словам брата пострадавшего, Чарли Роули подобрал флакон, после чего он и его подруга оказались в больнице.

17 июля таблоид Daily Mail сообщил, что покушение Сергея Скрипаля и его дочь могла организовать группа из шести человек, в которой главным исполнителем была женщина.

«Вполне логично полагать, что женщина могла быть в команде и играла ключевую роль», — заявил журналистам источник в разведывательных службах. Как отмечается, такую теорию подтверждают и данные о том, что нервно-паралитическое вещество находилось во флаконе из-под духов.

В то же время ученый Вил Мирзаянов , занимавшийся исследованием «Новичка», в ответ на такое предположение написал на своей странице в фейсбуке, что перевозить вещество в стеклянной бутылочке по меньшей мере странно и небезопасно. По его словам, в российском НИИ отравляющие вещества могли храниться в стеклянных ампулах, «однако их помещали в металлический контейнер, на дне которого находился активированный уголь».