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В Познере признали агента КГБ
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Спецагент ФБР признал в Познере сотрудника КГБ и пропагандиста 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спецагент ФБР Кевин Хелсон (Kevin Helson) назвал российского телеведущего Владимира Познера сотрудником КГБ. Об этом он написал в показаниях по делу задержанной в США россиянки Марии Бутиной. Документ доступен на сайте Минюста США.
Хелсон попытался разъяснить название одного из писем Бутиной, на котором было написало «Второй Познер». В сноске спецагент заявил, что речь в переписке идет о российском журналисте.
«Я считаю, что это утверждение относится к Владимиру Познеру — пропагандисту, который работал в управлении по дезинформации советского КГБ и часто появлялся на западных телеканалах, чтобы объяснять взгляды Советского союза во времена холодной войны», — написал Хелсон.
Познер ответил на обвинения сотрудника ФБР. Он сказал, что действительно появлялся на экранах и работал во внешнеполитической пропаганде — в Гостелерадио СССР на иновещании. Однако журналист никогда не сотрудничал с Комитетом государственной безопасности СССР.
«Я был невыездным почти 30 лет. Если б я работал в КГБ, я бы, наверное, все-таки ездил по миру», — прокомментировал обвинения Познер изданию «Медиазона».
15 июля в США задержали россиянку Марию Бутину по подозрению в незаконном лоббизме. По данным обвинения, девушка работала по распоряжению высокопоставленного официального лица из России без соответствующей регистрации.
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Комментарии7  Ещё 5 источников 
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