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Турецкие спецслужбы похитили двух человек на Украине
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Турецкие спецслужбы похитили журналиста и бизнесмена на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Источники в среде турецкой диаспоры на Украине сообщили о похищении турецкими спецслужбами и вывозе в Стамбул двух граждан Турции.
В частности, по словам источников, турецкого бизнесмена Салиха Зеги Игита выкрали 12 июля из ресторана «Али-Баба» в Одессе. К турку подошли двое незнакомцев и заговорили с ним на родном языке. После недолгого общения предпринимателю предложили перебраться в более приличное заведение.
«После того, как Салих Зеки сел в машину, его скрутили и вывезли на территорию турецкого консульства. В турецком консульстве его «запрессовали» и силой, тайно перевезли в Турцию. Сейчас Салих Зеки Игит находится в следственном изоляторе в городе Мерсин в Турции», — рассказали источники «Страны.ua».
Вторым похищенным стал турецкий оппозиционный блогер и журналист Юсуф Инан. Его, по словам источников, сотрудники турецкой службы безопасности выкрали из Николаева 15 июля.
Инана турецкие власти обвиняют в распространении через соцсети информации, которая якобы наносит вред государственным интересам. Юсуф Инан известен также тем, что активно участвовал в оппозиционной кампании против президента Турции Эрдогана.
Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, идеологом которого Анкара считает мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
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