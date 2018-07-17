Турецкие спецслужбы похитили двух человек на Украине

Турецкие спецслужбы похитили журналиста и бизнесмена на Украине

Источники в среде турецкой диаспоры на Украине сообщили о похищении турецкими спецслужбами и вывозе в Стамбул двух граждан Турции

В частности, по словам источников, турецкого бизнесмена Салиха Зеги Игита выкрали 12 июля из ресторана «Али-Баба» в Одессе. К турку подошли двое незнакомцев и заговорили с ним на родном языке. После недолгого общения предпринимателю предложили перебраться в более приличное заведение.

«После того, как Салих Зеки сел в машину, его скрутили и вывезли на территорию турецкого консульства. В турецком консульстве его «запрессовали» и силой, тайно перевезли в Турцию. Сейчас Салих Зеки Игит находится в следственном изоляторе в городе Мерсин в Турции», — рассказали источники «Страны.ua».

Вторым похищенным стал турецкий оппозиционный блогер и журналист Юсуф Инан. Его, по словам источников, сотрудники турецкой службы безопасности выкрали из Николаева 15 июля.

Инана турецкие власти обвиняют в распространении через соцсети информации, которая якобы наносит вред государственным интересам. Юсуф Инан известен также тем, что активно участвовал в оппозиционной кампании против президента Турции Эрдогана.