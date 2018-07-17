Россию обязали заплатить участницам Pussy Riot

ЕСПЧ постановил компенсировать Pussy Riot 50 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о выплате компенсации троим бывшим участницам группы Pussy Riot. Речь идет об устроенном ими «панк-молебне» в московском Храме Христа Спасителя в 2012 году и последовавшим за ним наказании.

Кроме того, им должны быть возмещены судебные издержки, что составляет примерно 12 тысяч евро.

ЕСПЧ посчитал, что в деле Pussy Riot были нарушены четыре статьи европейской конвенции по правам человека — о запрете пыток, праве на личную свободу и неприкосновенность, праве на справедливый суд и на свободу самовыражения.