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Россию обязали заплатить участницам Pussy Riot
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ЕСПЧ постановил компенсировать Pussy Riot 50 тысяч евро 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о выплате компенсации троим бывшим участницам группы Pussy Riot. Речь идет об устроенном ими «панк-молебне» в московском Храме Христа Спасителя в 2012 году и последовавшим за ним наказании.
Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ. В нем отмечается, что Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой назначена компенсация по 16 тысяч евро, Екатерине Самуцевич — пять тысяч евро.
Кроме того, им должны быть возмещены судебные издержки, что составляет примерно 12 тысяч евро.
ЕСПЧ посчитал, что в деле Pussy Riot были нарушены четыре статьи европейской конвенции по правам человека — о запрете пыток, праве на личную свободу и неприкосновенность, праве на справедливый суд и на свободу самовыражения.
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