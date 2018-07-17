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Тимошенко обвинила Порошенко в репрессиях
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Тимошенко обвинила Порошенко в репрессиях в отношении ее партии 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Лидер "Батькивщина" Юлия Тимошенко во вторник обвинила президента Украины Петра Порошенко в политических репрессиях в отношении ее партии.
"Политические репрессии вернулись на Украину! Всю ночь вместе с депутатами фракции провели в аэропорту "Борисполь". На взлетном поле сразу по прилету неизвестные захватили нашего руководителя Киевской областной партийной организации Константина Бондарева. Его заблокировали в микроавтобусе и изъяли личные вещи, телефон и паспорт гражданина Украины. Не представившись, пытались зачитать ему какой-то документ. Все это происходило еще до паспортного контроля — за пределами Украины и за пределами правового поля", — написала Тимошенко в Facebook.
Тимошенко сообщила, что на место была вызвана полиция для "фиксации факта кражи личных вещей Бондарева". Оформление длилось несколько часов, лидер областной организации смог пересечь границу по справке.
"Еще раз подчеркиваю: по поручению президента начались репрессии против наших руководителей областных партийных организаций. Это те же действия, которые делал Янукович", — отметила Тимошенко.
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