Тимошенко обвинила Порошенко в репрессиях в отношении ее партии

Лидер "Батькивщина" Юлия Тимошенко во вторник обвинила президента Украины Петра Порошенко в политических репрессиях в отношении ее партии. "Политические репрессии вернулись на Украину! Всю ночь вместе с депутатами фракции провели в аэропорту "Борисполь". На взлетном поле сразу по прилету неизвестные захватили нашего руководителя Киевской областной партийной организации Константина Бондарева. Его заблокировали в микроавтобусе и изъяли личные вещи, телефон и паспорт гражданина Украины. Не представившись, пытались зачитать ему какой-то документ. Все это происходило еще до паспортного контроля — за пределами Украины и за пределами правового поля", — написала Тимошенко в Facebook. Тимошенко сообщила, что на место была вызвана полиция для "фиксации факта кражи личных вещей Бондарева". Оформление длилось несколько часов, лидер областной организации смог пересечь границу по справке. "Еще раз подчеркиваю: по поручению президента начались репрессии против наших руководителей областных партийных организаций. Это те же действия, которые делал Янукович", — отметила Тимошенко.