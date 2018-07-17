Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиль заявил, что его страна взяла на себя расходы на организацию встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает Iltalehti.fi.
По словам Сипиля, средства на это выделило правительство. Премьер подчеркнул, что такое мероприятие усилит репутацию Финляндии как организатора саммитов.
Он рассказал, что Финляндия уже получила отзывы от европейских коллег, назвавших ее «подходящей страной» для проведения встречи такого уровня.
Какую именно сумму потратили власти страны, не уточняется.
Путин и Трамп встретились в Хельсинки 16 июля. По итогам переговоров они провели совместную пресс-конференцию. Трамп заявил, что Россия не вмешивалась в выборы президента США, а Путин предложил американским следователям присутствовать на допросах сотрудников ГРУ.