Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа

Назван спонсор встречи Путина и Трампа

По словам Сипиля, средства на это выделило правительство. Премьер подчеркнул, что такое мероприятие усилит репутацию Финляндии как организатора саммитов.

Он рассказал, что Финляндия уже получила отзывы от европейских коллег, назвавших ее «подходящей страной» для проведения встречи такого уровня.

Какую именно сумму потратили власти страны, не уточняется.