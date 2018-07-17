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Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
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Назван спонсор встречи Путина и Трампа 

Рамблер 3 часа назад
Премьер-министр Финляндии Юха Сипиль заявил, что его страна взяла на себя расходы на организацию встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает Iltalehti.fi.
По словам Сипиля, средства на это выделило правительство. Премьер подчеркнул, что такое мероприятие усилит репутацию Финляндии как организатора саммитов.
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Он рассказал, что Финляндия уже получила отзывы от европейских коллег, назвавших ее «подходящей страной» для проведения встречи такого уровня.
Какую именно сумму потратили власти страны, не уточняется.
Путин и Трамп встретились в Хельсинки 16 июля. По итогам переговоров они провели совместную пресс-конференцию. Трамп заявил, что Россия не вмешивалась в выборы президента США, а Путин предложил американским следователям присутствовать на допросах сотрудников ГРУ.
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