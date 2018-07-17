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«Маленькая раскисшая макаронина»
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Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с «раскисшей макарониной» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Francois Guillot
Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что президент США Дональд Трамп выглядел как "маленькая раскисшая макаронина" на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.
"Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи", — сказал Шварценеггер в видео-обращении на странице в Twitter.
Актер считает, что на пресс-конференции Трамп предал американскую разведку, систему правосудия и страну в целом. "Вы — президент США, вам не следует этого делать. Что с вами такое?" — посетовал Шварценеггер, который, как и Трамп, является республиканцем.
В конце своего обращения уроженец Австрии тяжело вздохнул.
​Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла в понедельник в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
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