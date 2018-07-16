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Порошенко пообещал защитить Европу
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Порошенко пообещал защитить Европу 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PRESIDENT.GOV.UA
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления перед участниками учений Sea Breeze 2018 в Одессе пообещал защищать Европу на восточном фланге НАТО.
«Это не только защита украинской территории. Мы находимся на восточном фланге НАТО. Мы совместно защищаем Европу», — сказал он.
Также Порошенко поблагодарил партнёров за помощь в проведении реформ в сфере сектора безопасности и обороны.
Ранее в понедельник Порошенко выразил опасение, что российские войска могут провести «военную операцию» против Мариуполя и других украинских портов Азовского моря.
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