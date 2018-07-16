Порошенко пообещал защитить Европу

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления перед участниками учений Sea Breeze 2018 в Одессе пообещал защищать Европу на восточном фланге НАТО

«Это не только защита украинской территории. Мы находимся на восточном фланге НАТО. Мы совместно защищаем Европу», — сказал он.

Также Порошенко поблагодарил партнёров за помощь в проведении реформ в сфере сектора безопасности и обороны.