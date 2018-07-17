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Украинский город может остаться без воды
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Днепропетровск может остаться без питьевой воды 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
В украинском городе практически не осталось запасов жидкого хлора.
Украина может остаться без питьевой воды. Первым с гуманитарной катастрофой рискует столкнуться Днепропетровск, где запасов жидкого хлора для обеззараживания осталось ровно до 9 утра. После этого подачу воды либо остановят, либо из кранов польется техническая жидкость, употреблять которую категорически запрещено.
В причинах бедствия местные власти винят предприятие «Днепро-азот» — монополиста в производстве хлора на Украине.
Ранее владелец компании олигарх Игорь Коломойский приказал остановить все работы на заводах до тех пор, пока Киев не предоставит ему скидки на газ.
В начале июня сайт телеканала «Звезда» сообщал, что Украине грозит нехватка питьевой воды.
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