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В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже
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В США задержана «российская шпионка» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
В Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу России задержана россиянка Мария Бутина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минюст США.
«Мария Бутина, 29 лет, гражданка России, проживающая в Вашингтоне, округ Колумбия, была задержана 15 июля 2018 года в Вашингтоне и впервые предстала сегодня во второй половине дня перед судьей Деборой Робинсой в окружном суде округа Колумбия. Ее оставили под стражей до слушаний 18 июля 2018 года», — говорится в заявлении минюста.
Бутину подозревают в ведении незарегистрированной деятельности при правительстве США, сговоре с целью работы агентом иностранного государства и в попытках проникновения в организации, имеющие влияние на политику США.
Обвинение считает, что Бутина с 2015 по 2017 годы работала «по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом парламента РФ и затем стало высокопоставленным представителем в Центральном банке РФ». Имя экс-депутата не называется, однако американские СМИ считают, что Бутина была связана с замглавы ЦБ РФ Александром Торшиным.
Бутиной грозит до 5 лет лишения свободы.
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