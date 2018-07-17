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США пригрозили России новыми санкциями
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США пригрозили России новыми санкциями 

Lenta.ru 2 часа назад
США могут ввести новые санкции против России, если Конгресс сочтет это необходимым, заявил спикер Палаты представителей Пол Райан. Его слова передает Reuters во вторник, 17 июля.
«Россия — это угроза, она не разделяет наших интересов и ценностей», — заявил он, добавив, что сам будет «более чем счастлив новым ограничительным мерам».
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Райан также отметил, что в этот раз Москве не удастся избежать наказания за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. «Давайте будем предельно конкретны: Россия вмешалась в наши выборы», — сказал он.
13 июля американские спецслужбы предъявили заочные обвинения во вмешательстве в выборы 12 российским разведчикам. По версии следствия, они, действуя под псевдонимом хакера Guccifer 2.0, взломали электронную почту главы штаба кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и также два комитета Демпартии — национальный и по выборам в Конгресс.
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Комментарии247  Ещё 28 источников 
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