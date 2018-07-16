Дутерте извинился перед Богом

Президент Филиппин Родриго Дутерте извинился перед Богом за то, что выражался в его адрес оскорбительными словами.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на видео, опубликованное на официальной странице филиппинского лидера в Facebook.

Отмечается, что он извинился за то, что назвал его «тупым» и другими оскорбительными словами.

«Я извиняюсь только перед Богом и больше не перед кем», — сказал он.

Он указал, что если своими словами оскорбил Бога, то Господь был бы рад услышать его извинения.

«Почему? Потому что мой Бог является всепрощающим. Он не помнит прошлых обид. Почему? Потому что он создал меня хорошим, а не плохим», — добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что Дутерте назвал Бога «тупым» и раскритиковал идею первородного греха.