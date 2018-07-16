Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина 

Журналистка американского телеканала CNN Кэтлин Коллинз крайне эмоционально отреагировала на опоздание самолета российского президента Владимира Путина, который приземлился в Хельсинки на полчаса позже запланированного времени.
Коллинз заявила в эфире, что она «потрясена» опозданием Путина на встречу с «лидером свободного мира» Дональдом Трампом.
«Я потрясена тем, что президент страны, которая сейчас находится под санкциями, заставляет лидера свободного мира ждать», — передает ее слова РИА «Новости».
Первая полноформатная встреча лидеров России и США началась в Президентском дворце в Хельсинки примерно на 45 минут позже запланированного времени. Оба президента прибыли с опозданием. Первым к месту переговоров приехал Владимир Путин (около 13.40 мск), Дональд Трамп появился во дворце через 15 минут после своего российского коллеги.