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В США нашли новую причину ядерной войны
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

В США нашли новую причину ядерной войны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Выведение из строя американских военных спутников новым российским самолетом радиоэлектронной борьбы способно спровоцировать ответный удар с использованием ядерного оружия, пишет The National Interest.
Американский журнал отмечает, что такая возможность предусматривается проектом нового «Обзора ядерной политики», где отдельно отмечается право США применить ядерное оружие в ответ на кинетическую или кибернетическую атаку американских спутников.
«Если Россия может фактически отключить электронику на американских спутниках, а "Обзор ядерной политики" действительно отражает политику США, то отключение спутника может быть истолковано как военный акт, достаточный для оправдания ядерного ответа», — пишет издание.
В июле 2018 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в России создается самолет, который сможет выводить из строя военные спутники. По его словам, новая машина заменит в российских ВКС поставляемый сегодня самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП «Порубщик».
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