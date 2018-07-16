Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Melania Trumpin outo ratkaisu: Meni miehensä edellä — normaalisti valtionpäämies ensin https://t.co/vPCMOxaZaz— Iltalehti (@iltalehti_fi) 15 июля 2018 г.

Первая леди спустилась по трапу в коричневых брюках, плотной белой рубашке и светло-голубом пальто. Но согласно данным метеонаблюдений в Финляндии сейчас очень жарко, температура достигает +28 градусов по Цельсию.

Кстати, это не первый случай, когда Меланья поражает интернет-сообщество элегантным, но несколько неуместным видом. Совсем недавно пользователи обсуждали первую леди США, прогуливающуюся на шпильках по траве.