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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным 

Рамблер 1 час назад
Меланья Трамп дала интернет-пользователям повод порассуждать о своем наряде. Жена американского президента прилетела на встречу глав России и США в Хельсинке в элегантном наряде, но выбранном явно не по погоде, сообщают "Аргументы недели".
Первая леди спустилась по трапу в коричневых брюках, плотной белой рубашке и светло-голубом пальто. Но согласно данным метеонаблюдений в Финляндии сейчас очень жарко, температура достигает +28 градусов по Цельсию.
Кстати, это не первый случай, когда Меланья поражает интернет-сообщество элегантным, но несколько неуместным видом. Совсем недавно пользователи обсуждали первую леди США, прогуливающуюся на шпильках по траве.
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