Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным 

Меланья Трамп дала интернет-пользователям повод порассуждать о своем наряде. Жена американского президента прилетела на встречу глав России и США в Хельсинке в элегантном наряде, но выбранном явно не по погоде, сообщают "Аргументы недели".
Melania Trumpin outo ratkaisu: Meni miehensä edellä — normaalisti valtionpäämies ensin https://t.co/vPCMOxaZaz— Iltalehti (@iltalehti_fi) 15 июля 2018 г.
Первая леди спустилась по трапу в коричневых брюках, плотной белой рубашке и светло-голубом пальто. Но согласно данным метеонаблюдений в Финляндии сейчас очень жарко, температура достигает +28 градусов по Цельсию.
Кстати, это не первый случай, когда Меланья поражает интернет-сообщество элегантным, но несколько неуместным видом. Совсем недавно пользователи обсуждали первую леди США, прогуливающуюся на шпильках по траве.