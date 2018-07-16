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Могерини: США — наши друзья
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Могерини призвала США помнить, кто их друзья 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила перед началом переговоров в Хельсинки президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, что американской администрации следует помнить, кто их друзья.
В Хельсинки в понедельник пройдут переговоры лидеров РФ и США. В Кремле сообщали, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
"У нас (ЕС) есть ясное представление о том, кто наши друзья — это США, и смена администрации не меняет дружбу, и я надеюсь, что и у американской администрации есть ясное представление о друзьях", — сказала Могерини журналистам в понедельник в Брюсселе перед началом заседания совета по иностранным делам ЕС.
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