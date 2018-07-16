Трамп разозлился на Путина из-за видео

Дональда Трампа привел в ярость ролик, показывающий ядерную мощь России , и он весьма жестко высказал свое негодование в ходе телефонных переговоров в президентом Владимиром Путиным , передает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на издание Axios.

Видеоролик, разозливший Трампа, был показан во время послания президента РФ федеральному собранию 1 марта 2018 года. Особенное негодование лидера США вызвал момент, где российская ракета наносит удар по Флориде. Стоит отметить, что публично Трамп никак не высказал своего возмущения, сообщив своей администрации, что понимает цели этого видео. По мнению американского президента, Владимир Путин таким образом набирал очки в предвыборной гонке.

Как пишет НСН, в ходе телефонных переговоров 20 марта, во время которых Трамп поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ, американский лидер раскритиковал российского за этот видеоролик, причем источник отмечает, что критика была "беспрецендентной".

Кроме того, американский лидер пообещал начать гонку вооружений, если этого захочет Россия. А также сообщил, что уже увеличил расходы на оборону и провел инспекцию ядерного потенциала США.