Британцы захотели легализации марихуаны

Большинство британских подданных выступили за легализацию марихуаны, выявил опрос, проведенный исследовательской организацией BMG Research для газеты The Independent

Всего были опрошены 1,5 тысячи человек. На вопрос «Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса, если его продажа и употребление будет законодательно регулироваться?» утвердительно ответил 51 процент респондентов. Из них 22 заявили, что полностью поддерживают такую инициативу, а 29 — «скорее поддерживают, чем нет».

Резко против декриминализации выступили 19 процентов опрошенных, 14 процентов сообщили, что не могут дать однозначного ответа.

За легализацию также выступает лидер Консервативной партии и бывший министр иностранных дел страны Уильям Хейг . По его мнению, разрешение на употребление марихуаны будет выгодно как для экономики, так и для общества в целом. Начальник полиции города Дарем заявил, что существующая система контроля употребления и распространения наркотика не работает.