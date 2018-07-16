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Британцы захотели легализации марихуаны
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Британцы захотели легализации марихуаны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Большинство британских подданных выступили за легализацию марихуаны, выявил опрос, проведенный исследовательской организацией BMG Research для газеты The Independent.
Всего были опрошены 1,5 тысячи человек. На вопрос «Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса, если его продажа и употребление будет законодательно регулироваться?» утвердительно ответил 51 процент респондентов. Из них 22 заявили, что полностью поддерживают такую инициативу, а 29 — «скорее поддерживают, чем нет».
Резко против декриминализации выступили 19 процентов опрошенных, 14 процентов сообщили, что не могут дать однозначного ответа.
За легализацию также выступает лидер Консервативной партии и бывший министр иностранных дел страны Уильям Хейг. По его мнению, разрешение на употребление марихуаны будет выгодно как для экономики, так и для общества в целом. Начальник полиции города Дарем заявил, что существующая система контроля употребления и распространения наркотика не работает.
«Наркотики стали дешевле, тяжелее, доступнее и опаснее, — сказал он. — За последние годы я пришел выводу, что этот рынок необходимо [законодательно] регулировать».
Летом 2017 года депутат от Лейбористской партии Пол Флинн призвал британцев курить марихуану в здании британского парламента для того, чтобы «бросить вызов коллективному мышлению правительства».
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