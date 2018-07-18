Азовское море предложили заминировать

На Украине предложили заминировать Азовское море

Для того, чтобы предотвратить потери Украины от деятельности российских военных кораблей, Азовское море необходимо заминировать, заявил бывший командующий украинскими ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук

Гайдук отметил, что речь идет не о классических морских минах, которые имеют ограничения по глубине (Азовское море имеет максимальную глубину в 14 метров). «Но формирование взрывных (с противодесантными минами) и неразрывных ограждений является реальным шагом к предотвращению потерь», — заявил он в эфире «Громадське радио».

Журналист замечает на это, что Украина так может заблокировать саму себя, так как мимо мин должны ходить торговые суда. Однако Гайдук считает, что это проблема «легко разрешима».

«Это просто — есть понятие «фарватер военный контролируемый». Все минные поля и заграждения наносятся на карты. Караваны судов проводят по этим фарватерам», — пояснил он.

Ранее Киев заявлял, что российские пограничники своими «провокациями» в Азовском море наносят Украине серьезный экономический ущерб, более того, Украина вообще якобы может «потерять» это море, в том числе в связи с якобы активизацией российского флота.