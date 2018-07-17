Трампа окрестили «пуделем Путина»

Британские СМИ назвали Трампа «пуделем Путина»

После встречи президента США Дональда Трампа и России Владимира Путина западные СМИ закатили истерику из-за недовольства поведением американского лидера, занявшего слишком дружелюбную, по их мнению, позицию.

Бумажные издания на Западе устроили практически соревнование по колкостям в адрес Трампа.

Нью-Йоркская газета Daily News окрестила Трампа предателем, поместив на обложку карикатуру, где он расстреливает Дядю Сэма.

С аналогичными обвинениями выступила и газета Guardian , которая на своей обложке охарактеризовала поведение Трампа «ни много ни мало предательским».

Британская Daily Mirror продолжила развивать тему обвинений президента США в измене. Газета вдобавок назвала Трампа «пуделем Путина», видимо по аналогии и в какой-то степени отместку за британского экс-премьера Тони Блэра , которого называли «пуделем Буша». Издание также предположило, что российский лидер должен теперь «мурлыкать от удовлетворения».

Washington Post написала, что Трамп подарил Путину «чистый дипломатический триумф», вынеся на обложку заголовок: «Трамп рекламирует „мощное“ отрицание Путина».

Финская газета Kauppalehti решила увязать встречу президентов в Хельсинки с завершившимся в воскресенье чемипионатом мира по футболу: «Трамп 0 — Путин 1».

Шведская Hufvudstadsbladet и вовсе поместила на обложку Владимира Путина, стоящего с довольной улыбкой возле Трампа, сопроводив это подписью: «Трамп был моим любимчиком».

«Холодная война закончена, говорит Путин своему новому лучшему другу», — написала в свою очередь Daily Express, сопроводив свои слова фотографией пожимающих руки президентов России и США. Газета также добавила, что для этого хватило поклона и подмигивания. При этом издание в отличие от остальных западных СМИ назвало знаки между двумя наиболее сильными и непредсказуемыми лидерами обнадеживающими, отметив, что теперь все могут вздохнуть свободнее.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, первая полноценная встреча двух лидеров состоялась в понедельник в Хельсинки, то есть спустя полтора года после того, как Трамп стал президентом и первый раз выразил публично желание такую встречу провести.

Судя по атмосфере пресс-конференции, состоявшейся после встречи, Путин и Трамп нашли общий язык, но в США итоги встречи вызвали настоящее бешенство.