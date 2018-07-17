Трампа окрестили «пуделем Путина»

Предательство, измена, проигрыш, передача большой дипломатической победы России — такие обвинения сыпались на Дональда Трампа со страниц печатных западных изданий после встречи с Владимиром Путиным. Особенно отличились британские журналисты.
После встречи президента США Дональда Трампа и России Владимира Путина западные СМИ закатили истерику из-за недовольства поведением американского лидера, занявшего слишком дружелюбную, по их мнению, позицию.
Бумажные издания на Западе устроили практически соревнование по колкостям в адрес Трампа.
Нью-Йоркская газета Daily News окрестила Трампа предателем, поместив на обложку карикатуру, где он расстреливает Дядю Сэма.
С аналогичными обвинениями выступила и газета Guardian, которая на своей обложке охарактеризовала поведение Трампа «ни много ни мало предательским».
Британская Daily Mirror продолжила развивать тему обвинений президента США в измене. Газета вдобавок назвала Трампа «пуделем Путина», видимо по аналогии и в какой-то степени отместку за британского экс-премьера Тони Блэра, которого называли «пуделем Буша». Издание также предположило, что российский лидер должен теперь «мурлыкать от удовлетворения».
Washington Post написала, что Трамп подарил Путину «чистый дипломатический триумф», вынеся на обложку заголовок: «Трамп рекламирует „мощное“ отрицание Путина».
Финская газета Kauppalehti решила увязать встречу президентов в Хельсинки с завершившимся в воскресенье чемипионатом мира по футболу: «Трамп 0 — Путин 1».
Шведская Hufvudstadsbladet и вовсе поместила на обложку Владимира Путина, стоящего с довольной улыбкой возле Трампа, сопроводив это подписью: «Трамп был моим любимчиком».
«Холодная война закончена, говорит Путин своему новому лучшему другу», — написала в свою очередь Daily Express, сопроводив свои слова фотографией пожимающих руки президентов России и США. Газета также добавила, что для этого хватило поклона и подмигивания. При этом издание в отличие от остальных западных СМИ назвало знаки между двумя наиболее сильными и непредсказуемыми лидерами обнадеживающими, отметив, что теперь все могут вздохнуть свободнее.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, первая полноценная встреча двух лидеров состоялась в понедельник в Хельсинки, то есть спустя полтора года после того, как Трамп стал президентом и первый раз выразил публично желание такую встречу провести.
Судя по атмосфере пресс-конференции, состоявшейся после встречи, Путин и Трамп нашли общий язык, но в США итоги встречи вызвали настоящее бешенство.