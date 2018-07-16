В отравлении Скрипалей заподозрили «агентов ГРУ»

О том, что следователи подозревают «действующих или бывших агентов службы, именуемой ГРУ », изданию New York Times заявили «на условиях анонимности знакомые с ходом расследования один британский и один американский чиновники, а также бывший американский чиновник». По словам источников, «агенты» были «направлены к дому» Скрипаля в южной Англии, передает ТАСС

Экс-чиновник США утверждает, что Лондон «все ближе» к установлению личностей людей, которые якобы «провели операцию». При этом «следователи не исключают, что ответственной за произошедшее может быть другая российская разведывательная служба или ее частное подразделение».

Издание пишет, что еще до высылки российских дипломатов британская сторона предоставила другим государствам данные по делу, например, «свидетельства того, что специалисты по операциям в киберпространстве ГРУ взломали почтовые ящики дочери Скрипаля в 2013 году».

Би-би-си со ссылкой на Мэттью Роули , брат которого пострадал от отравляющего вещества в Эймсбери, заявляет, что нервно-паралитическое вещество находилось во флаконе из-под духов. В Скотленд-Ярде отказались подтверждать эту информацию.

Роули заявил, что его брат уже может есть твердую пищу, но не похож на того человека, которым был прежде.