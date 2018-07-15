«Любой, кроме Порошенко»: заручится ли Тимошенко поддержкой одного из самых известных олигархов Украины

За несколько месяцев до начала предвыборной президентской гонки на Украине глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уверенно лидирует в рейтинге электоральных предпочтений. При этом действующий президент Пётр Порошенко не только не входит в тройку лидеров, но уступает по популярности среди избирателей даже комику Владимиру Зеленскому . Рассчитывая занять по итогам выборов президентское кресло, Тимошенко стремится заручиться поддержкой тех олигархов, кто лично заинтересован в смещении Порошенко, отмечают эксперты. Наглядное тому подтверждение — её предполагаемая встреча с Игорем Коломойским.

До президентских выборов на Украине осталось чуть меньше года, но социологи уже сейчас регулярно проводят исследования с целью выявления предпочтений населения. Данные соцопросов стабильно демонстрируют пусть и медленный, но рост доверия населения к лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Так, согласно опубликованным 12 июля результатам опроса социологической группы «Рейтинг» 17% граждан Украины готовы голосовать за неё в марте 2019 года. На втором месте с 9,7% — лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко . На третьем — глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко с 8,9% голосов.

Уровень поддержки действующего президента Петра Порошенко — 7,8%, что ниже, чем у комика Владимира Зеленского и скандально известного главы «Радикальной партии» Олега Ляшко

Несколько отличаются рейтинги политиков, которые предоставила компания GfK Ukraine. Однако и тут лидирует Тимошенко, правда с 10%, а Пётр Порошенко может рассчитывать лишь на 5% поддержки. Согласно этому исследованию, его обгоняет не только Зеленский, но и лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук

Ранее в эфире телеканала ICTV Юлия Тимошенко раскрыла некоторые аспекты своей предвыборной программы. В частности, она заявила о необходимости отказа Киева как от Минских соглашений, так и нормандского формата переговоров, а также создании сильной армии и возвращении Крыма

Однако, по мнению экспертов, пока трудно говорить, каким реально будет курс Тимошенко, если она победит на выборах президента.

«Наши политики, да и не только наши, не ориентируются на сохранение таких качеств, как совесть, выполнение данных обязательств, — заявил в интервью RT директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Они могут говорить всё, что угодно, и встречаться с кем угодно, если это им покажется полезным для победы на выборах».

Неслучайная встреча

Стоит напомнить, что Тимошенко не только жёсткий прагматик, но и неплохой тактик. Не исключено, что ей действительно удастся прийти к власти в стране, но не потому, что население Украины забыло о её прошлых «достижениях», а по причине необходимости выбора из двух зол наименьшего. Оказаться на вершине политического Олимпа Тимошенко сможет, если электорат придёт к выводам, что любые перемены для государства выгоднее, чем продолжающееся обнищание населения при действующем президенте.

В любом случае на пути к президентству каждый кандидат стремится заручиться поддержкой не только населения и единомышленников, но иногда и бывших соперников, в силу обстоятельств оказавшихся с ними на одной стороне баррикад.

Наглядным подтверждением тому может служить появившаяся в украинских соцсетях информация о том, что Юлия Тимошенко встречалась с опальным олигархом Игорем Коломойским.

Оба были замечены 12 июля 2018 года в одной из гостиниц Варшавы с разницей в несколько минут. Об этом написал на своей странице в Facebook украинский журналист Богдан Кузьмич. По его словам, Коломойского сопровождал глава Волынского облсовета Игорь Палица

В доказательство своих слов журналист приложил к записи в социальной сети несколько фотографий, на которых действительно присутствуют люди, похожие на Коломойского и Тимошенко в одних и тех же интерьерах. Как выяснили украинские СМИ, скорее всего, это отель Mariott, находящийся поблизости с варшавским международным аэропортом имени Фредерика Шопена.

В этот день в Верховной Раде проходило заседание по законопроекту об Антикоррупционном суде, создания которого требует МВФ . Однако Тимошенко на нём отсутствовала.

«Вы верите, что Юлия Тимошенко и Игорь Коломойский совсем случайно оказались в одном месте?», — задаётся вопросом Богдан Кузьмич.

«Да, встреча действительно была. Она стала второй для Тимошенко и Коломойского с начала года. У них хорошие взаимоотношения и разговор получился конструктивным», — подтвердил RT факт встречи источник в партии «Батькивщина».

От ненависти до любви

Игорь Коломойский и Юлия Тимошенко являются уроженцами одного города — Днепропетровска , но отношения между ними всегда были сложными. Так, в 2010 году, ещё в бытность Юлии Владимировны премьер-министром Украины, она фактически закрепила контроль Коломойского над крупнейшей нефтегазовой компанией страны «Укрнафта». Однако в том же году Тимошенко отказалась возвращать Коломойскому залог за приватизацию Одесского припортового завода.

На выборах президента Украины в 2014 году Коломойский поддерживал Петра Порошенко, но уже через год разругался с ним и эмигрировал из страны. Что же касается Тимошенко, то в отношении неё олигарх не стеснялся в выражениях — после того, как Коломойский поссорился со своим бывшим союзником и был снят с должности главы Днепропетровской областной администрации, в конце декабря 2015 года в интервью изданию Politico он назвал Тимошенко «проституткой» и признался, что безрезультатно вёл с ней переговоры о выходе из правящей коалиции, поддерживавшей Порошенко. В конце 2016-го бизнесмен обвинил Тимошенко в потере Крыма и напомнил о её властных амбициях.

«Не дай Бог этот дьявол в юбке придет к власти!», — предостерегал тогда Коломойский.

Однако уже в апреле 2018 года опальный олигарх назвал Тимошенко «фаворитом президентской гонки» и заявил, что поддержит «любого достойного кандидата, кроме Петра Порошенко». Как оказалось, Коломойский был прав — глава «Батькивщины» уверенно лидирует в предвыборных симпатиях украинцев.

«Юлия Тимошенко для победы в президентской гонке хочет заручиться поддержкой олигархов, и Игорь Коломойский — хороший кандидат, который находится в состоянии войны с президентом Петром Порошенко и не хочет его победы. Коломойский поддерживает партию «Народный фронт» и решил договориться с самым вероятным кандидатом на победу — Юлией Тимошенко», — считает источник RT в партии «Самопомощь».

Однако, как заявил в интервью RT директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, известие о поддержке олигархом Тимошенко никак не скажется на её рейтинге.

«Общественное мнение нечувствительно к такого рода вещам. Если люди собираются голосовать за Тимошенко, то все, кто будут её поддерживать, независимо от имиджа этих персон, будут восприниматься позитивно, — заявил RT политолог. — Они хотят избавиться от Порошенко, и у Тимошенко единственной есть высокая вероятность, что она справится с этой задачей».

По словам эксперта, о том, что Коломойский поддерживает Юлию Тимошенко в качестве кандидата на пост президента, известно уже давно.

«То, что они встретились, вполне вероятно — время приближается к старту предвыборной кампании, и Юлия Тимошенко заинтересована в поддержке олигархов. Отношения её с Коломойским имеют длинную историю, но настоящими врагами они никогда не были и, по-видимому, он будет одним из спонсоров её избирательной кампании», — предположил Погребинский.

Кроме того, по мнению эксперта, лидер «Батькивщины» будет искать поддержки не только у Коломойского, но и у других «сильных мира сего».

Месть президенту

Как отмечают эксперты, вероятный союз Тимошенко и Коломойского направлен лично против действующего президента Петра Порошенко.

Если глава «Батькивщины» ищет возможность реализовать свои властные амбиции, то для опального олигарха важно отомстить президенту за потерю принадлежавших ему активов: национализацию крупнейшего на Украине «Приватбанка» и утрату контроля над «Укрнафтой».

«У Коломойского не очень хорошие отношения с президентом Украины, и он воспринимает своё нынешнее состояние как результат действий Порошенко, — отметил в интервью RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов . — Этот человек точно не простит Порошенко то, что он потерял контроль над «Укрнафтой» и «Приватбанком». При появлении возможности он обязательно отомстит».

В окружении президента Порошенко уверяют, что будут искать пути противодействия союзу двух днепропетровцев.

«Альянс Игоря Коломойского и Юлии Тимошенко не является для нас сюрпризом. Коломойский хочет вернуть своё влияние на украинскую экономику, поэтому готов вкладывать в любого оппозиционного Порошенко кандидата. Команда президента работает над стратегией подготовки к выборам в конце марта следующего года и учитывает эти риски», — заявил RT источник в «Блоке Петра Порошенко».

Игорь Коломойский, в прошлом обвинявшийся в финансировании вооружённых формирований украинских националистов, воевавших в Донбассе, как и Юлия Тимошенко, не обладает реноме «голубя» в отношении Москвы и жителей мятежных республик Восточной Украины. Однако как Порошенко в своё время отказался от услуг Коломойского, так может поступить и Тимошенко, если сочтёт это выгодным для себя.

«Если сложится так, что она сможет каким-то образом расплатиться с Коломойским, она расплатится. Нет — скажет «спасибо за помощь», — отмечает Погребинский.

В свою очередь и олигарх в выстраивании поствыборных альянсов будет руководствоваться узкокорыстными соображениями. Поверить в альтруизм или патриотизм Коломойского довольно сложно.