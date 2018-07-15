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День взятия Бастилии «пошёл кувырком»
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Telegraph: День взятия Бастилии «пошёл кувырком» на земле и в воздухе 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В этом году традиционный парижский парад в честь Дня взятия Бастилии сопровождался «бросающимися в глаза» заминками, пишет The Daily Telegraph. Сначала при исполнении трюка два жандарма на мотоциклах врезались друг в друга в считанных метрах от президента Эммануэля Макрона. Затем произошёл ещё один конфуз — из-за путаницы с канистрами французские асы неправильно изобразили в небе государственный флаг, отмечает британское издание.
В преддверии выступления Франции в финале чемпионата мира по футболу галльская гордость испытала «конфуз». Парад по случаю Дня взятия Бастилии «пошёл кувырком» и в воздухе, и на земле на виду у президента Эммануэля Макрона, пишет The Daily Telegraph.
По словам издания, ежегодные торжества 14 июля дают Парижу шанс показать свою военную мощь. Солдаты маршируют по Елисейским полям под пристальным взором главы государства, а французские истребители и самолёты-разведчики с рёвом проносятся в вышине.
Но уже в самые первые минуты шествия по «самой красивой улице мира» случилась «бросающаяся в глаза заминка». Два жандарма, выполняющие сложный «мотоциклетный балет», врезались друг в друга всего в нескольких метрах от Макрона, утверждает издание.
При этом, по словам The Daily Telegraph, президент сохранял невозмутимое выражение лица и даже аплодировал, когда два залившихся краской полицейских с трудом поднимали свои тяжёлые мотоциклы. Явно раздражённый случившимся военный дирижёр ускорил темп и парад возобновился.
Но затем новое удивление у Макрона вызвал пролёт истребителей пилотажной группы «Патруль де Франс». Во время одного из самых ожидаемых моментов празднований три группы по три самолёта должны были оставить в небе полосы в цвет французского флага.
Однако из-за ошибки с канистрами у одного истребителя оказался неправильный цвет. В результате искривлённый флаг получился белым, красным, синим и затем снова красным, объясняет издание.
Порядка 110 тыс. полицейских и сотрудников спецслужб были задействованы для защиты граждан на День взятия Бастилии. Им также предстоит обеспечить безопасность во время уличных гуляний, если национальная сборная одержит победу на чемпионате мира.
Гигантские фан-зоны вызывают наибольшую головную боль у правоохранителей. Ожидается, что 90 тыс. человек соберётся под Эйфелевой башней, чтобы посмотреть воскресную игру, отмечает The Daily Telegraph.
RT на русском: последние новости
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