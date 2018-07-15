Хабенский попал в черный список «Миротворца»

Константин Хабенский оказался в украинском списке «Миротворца»

Российский актер театра и кино Константин Хабенский оказался в списке украинского националистического сайта «Миротворец». Причиной стала поездка Хабенского в Крым в детский лагерь «Артек».

Российский актер и режиссер Константин Хабенский был внесен в черный список украинского националистического проекта «Миротворец». По данным ФАН, «угрозой территориальной целостности» Украины Хабенский стал после того, как съездил в Крым «без разрешения украинских властей».

Согласно мнению администрации «Миротворца», Хабенский «сознательно нарушил государственную границу Украины», намереваясь «проникнуть в захваченный российскими оккупантами Крым», чтобы «принять участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора». На сайте опубликованы фотографии артиста, где он позирует в компании детей из пионерлагеря «Артек», сообщает НСН.

Известно, что Хабенский принимал участие в фестивале «Алые паруса», проходившем в крымском детском лагере отдыха «Артек» в середине лета 2018 года. Сам артист пока не стал комментировать свое попадание в украинский список персон нон-грата.

Комитет защиты журналистов вскоре осудил публикацию личных данных и назвал отвратительными действия Антона Геращенко. Публикация личных контактов журналистов подвергает их риску. В худшем случае эти действия могут быть истолкованы как плохо скрываемый призыв к нападению на них, полагают в организации.

Месяцем ранее, в июне 2018 года, российский актер Гоша Куценко также попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за «проникновения» на территорию Крыма. Перед этим «врагом украинской нации» была объявлена бывшая участница поп-дуэта t. A. T. u. Елена Катина , посетившая с концертом территорию народных республик.

Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов в марте 2014 года в результате референдума. В нем приняли участие 80% избирателей Республики Крым. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

Президент России Владимир Путин заявил в середине октября 2016 года, что крымчане выразили свое мнение и вопрос «исторически закрыт». В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.

Несколько сотен российских деятелей культуры и других публичных сфер оказались в списке «Миротворца» из-за визитов в Крым. Российский продюсер Иосиф Пригожин в начале 2018 года заявил, что действия украинских националистов и проекта «Миротворец» носят деструктивный характер, а ответственные за него люди «борются за свои собственные интересы, фактически за свой кошелек».

«Они совсем не думают о народе, лишая музыкантов, других деятелей культуры возможности доносить до простых граждан результаты своего творчества. А культура и спорт — это именно те две составляющих, которые объединяют людей и народы», — полагает продюсер.

Пригожин подчеркнул, что обиднее всего, в случае с запретами на посещение Украины, дело обстоит с разрушением традиций — «история страдает, люди гибнут».