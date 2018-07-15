Хабенский попал в черный список «Миротворца»

Российский актер театра и кино Константин Хабенский оказался в списке украинского националистического сайта «Миротворец». Причиной стала поездка Хабенского в Крым в детский лагерь «Артек».
Российский актер и режиссер Константин Хабенский был внесен в черный список украинского националистического проекта «Миротворец». По данным ФАН, «угрозой территориальной целостности» Украины Хабенский стал после того, как съездил в Крым «без разрешения украинских властей».
Согласно мнению администрации «Миротворца», Хабенский «сознательно нарушил государственную границу Украины», намереваясь «проникнуть в захваченный российскими оккупантами Крым», чтобы «принять участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора». На сайте опубликованы фотографии артиста, где он позирует в компании детей из пионерлагеря «Артек», сообщает НСН.
Известно, что Хабенский принимал участие в фестивале «Алые паруса», проходившем в крымском детском лагере отдыха «Артек» в середине лета 2018 года. Сам артист пока не стал комментировать свое попадание в украинский список персон нон-грата.
Сайт «Миротворец» был создан при поддержке депутата Верховной рады Украины и советника министра внутренних дел Антона Геращенко. Цель этого проекта — создание базы данных, содержащей в себе сведения об ополченцах Новороссии и людях, угрожающих территориальной целостности Украины. Кроме того, украинские «миротворцы» публикуют данные журналистов, посещавших Крым и территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Помимо российских журналистов, в базе данных оказались сведения о репортерах «Би-би-си», Reuters, AFP, CNN, Bloomberg, Al Jazeera, Associated Press и корреспондентах газет The Independent и Liberation.
Комитет защиты журналистов вскоре осудил публикацию личных данных и назвал отвратительными действия Антона Геращенко. Публикация личных контактов журналистов подвергает их риску. В худшем случае эти действия могут быть истолкованы как плохо скрываемый призыв к нападению на них, полагают в организации.
Месяцем ранее, в июне 2018 года, российский актер Гоша Куценко также попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за «проникновения» на территорию Крыма. Перед этим «врагом украинской нации» была объявлена бывшая участница поп-дуэта t. A. T. u. Елена Катина, посетившая с концертом территорию народных республик.
Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов в марте 2014 года в результате референдума. В нем приняли участие 80% избирателей Республики Крым. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.
Президент России Владимир Путин заявил в середине октября 2016 года, что крымчане выразили свое мнение и вопрос «исторически закрыт». В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.
Несколько сотен российских деятелей культуры и других публичных сфер оказались в списке «Миротворца» из-за визитов в Крым. Российский продюсер Иосиф Пригожин в начале 2018 года заявил, что действия украинских националистов и проекта «Миротворец» носят деструктивный характер, а ответственные за него люди «борются за свои собственные интересы, фактически за свой кошелек».
«Они совсем не думают о народе, лишая музыкантов, других деятелей культуры возможности доносить до простых граждан результаты своего творчества. А культура и спорт — это именно те две составляющих, которые объединяют людей и народы», — полагает продюсер.
Пригожин подчеркнул, что обиднее всего, в случае с запретами на посещение Украины, дело обстоит с разрушением традиций — «история страдает, люди гибнут».
«И самое главное — вот он режим. Когда в стране что-либо запрещают, это так и называется. При этом на Украине предпочитают пугать «страшилками» на тему того, как ужасно жить в России. Украинский президент Порошенко решил бороться со всем, что связано с культурными традициями. И это с его стороны было большой ошибкой, так как вместо гостеприимства и открытости он сам демонстрирует, что в его государстве установился жесткий режим, который не терпит инакомыслия», — подытожил Пригожин.