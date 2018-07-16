В Нигерии пропали без вести около 70 военнослужащих

Как сообщает агентство, атака произошла в субботу в районе Бама. Боевики напали на конвой военных, состоявший из не менее восьми грузовых машин.

По словам источника агентства, в результате атаки до 70 военнослужащих числятся пропавшими без вести, в том числе пять офицеров.