Helsingin Sanomat пишет «Дональду и Владимиру»: «танцевальная площадка ваша, станцуйте же танго!»

Журналисты газеты Helsingin Sanomat Саска Саарикоски и Лаура Саарикоски обратились к лидерам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу в открытом письме, опубликованном на страницах издания на трёх языках: финском, английском и русском.

«Приезжая в Финляндию, многие иностранцы с удивлением узнают, что мы, угрюмые финны, страстно любим аргентинское танго. В эту летнюю пору его пламенные ритмы слышатся на танцевальных площадках по всей стране. Поэтому нам хорошо запомнились слова президента США Рональда Рейгана, сравнившего переговоры сверхдержав с этим танцем, сказав, что «танго танцуют вдвоём», — пишут авторы.

Они отмечают, что пока лидеры России и США готовятся танцевать танго, финнам очень приятно предоставить под него летнюю площадку.

«Скоро мы увидим, кто из президентов окажется в танце ведущим, а ктo — ведомым», — подчёркивают Саска и Лаура Саарикоски.

Между тем они указывают на то, что предстоящая встреча на высшем уровне навеивает жителям Финляндии воспоминания о подобных встречах минувших лет.

«Нередко бывало, что приезд первых лиц сверхдержав в Хельсинки ознаменовывался напряжённой атмосферой, но расставались лидеры уже с улыбками на лицах. У этого феномена даже есть своё название: «Дух Хельсинки». Однако в этот раз прогнозирование исхода встречи является исключительно сложной задачей вследствие быстрых изменений, происходящих в последнее время как в России, так и в США», — подчёркивают авторы.

По словам финским журналистов, их страна уже давно с озабоченностью следит за развитием событий в России.

«Складывается впечатление, что наш сосед выбрал политический курс, в котором мощь и престиж государства ставятся выше демократических ценностей и гражданских свобод. Финляндия, как соседствующая с Россией страна, выражает свою обеспокоенность таким развитием событий», — отмечается в статье.

При этом Саска и Лаура Саарикоски отмечают, что данная критика не направлена против России, а напротив, «высказывается в её поддержку».

«За сто лет независимости Финляндии мы, её жители, осознали, насколько демократия, правовое государство и свобода деятельности общественных организаций важны для развития гражданского общества. Мы желаем этих благ также и жителям России», — пишут журналисты Helsingin Sanomat.

Говоря о США, авторы статьи отмечают, что хотя эта страна географически удалена от Финляндии, однако она духовно близка финнам.

«США — наш верный друг, который на протяжении многих лет обеспечивает стабильность и безопасность во всей Европе, в том числе и в странах нашего региона», — указывают Саска и Лаура Саарикоски.

Однако журналисты подчёркивают, что последние события в политической жизни Соединённых Штатов вызывают обеспокоенность не только у финнов, но и всех жителей Европы.

«Президент Трамп — человек, который не боится возмутить международное спокойствие. На прошлой неделе Трамп снова озвучил своё требование о том, что странам Европы следует нести большую ответственность за свою безопасность. Нам в Финляндии хорошо понятно такое мнение, так как мы обеспечивали собственную безопасность как во времена войны, так и сегодня, в мирное время», — говорится в статье.

Авторы открытого письма выражают своё недопонимание по поводу того, что американский президент отчитывает союзные США страны и их лидеров и даже угрожает им. В то же самое время он тепло отзывается об авторитарных лидерах и даже о таких диктаторах, как руководитель КНДР Ким Чен Ын.

«В США к политике Трампа, благосклонной к России, стали применять термин «финляндизация», под которым понимается осторожная политика нейтралитета, которая проводилась Финляндией в послевоенные годы. Нам, финнам, этот термин не по душе, так как во время холодной войны в стране были веские причины для проведения такой политики; мотивы же нынешнего руководства США разгадать намного сложнее», — сетуют журналисты Helsingin Sanomat.

В статье отмечается, что в прежние времена Вашингтон придерживался чёткой и принципиальной позиции в отношении России, а в Европе, между тем, пытались сгладить расхождения во мнениях по разные стороны границы.

«Сейчас же Европа боится, что США просто возьмут и обойдут её с востока», — пишут Саска и Лаура Саарикоски.

Складывается впечатление, что Дональд Трамп пытается добиться «блиц-побед» во внешней политике. И делается это в ущерб интересам союзников, международного сообщества, а также в ущерб долгосрочным интересам США.

«В преддверии встречи президентов двух стран это не может не беспокоить — особенно, когда по другую сторону стола будет сидеть такой мастер переговоров, как президент Путин», — говорится в статье.

Авторы открытого письма подчёркивают, что данное мнение — это не проявление антиамериканских настроений. Напротив, оно высказывается «из-за уважения к Соединённым Штатам».

Финские журналисты также обращают внимание на то, что в настоящее время сложно ожидать прорыва в отношениях между Россией и странами Запада, поскольку «на востоке и на западе на мир смотрят неподдельно разными взглядами».

«Если Запад стремится повлиять на Россию, ему следует влиять на результаты расчётов, выполняемых в Кремле, либо путём повышения цены нежелательной деятельности, либо путём поощрения настоящего изменения политического курса. Это — единственный способ повлиять на Россию, как показал Рональд Рейган ещё в 80-х годах прошлого века», — считают Саска и Лаура Саарикоски.

По их мнению, для давления на Москву нужно проводить «долгосрочную политику под эгидой США», а также необходимо создать крепкий и единый политический фронт западных союзников.

«Но в настоящий момент ни того, ни другого нет и в помине. Поэтому Путин прибывает в Хельсинки с несколькими тузами в рукаве», — убеждены авторы открытого письма.

Накануне встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным высказываются опасения по поводу того, что ради публичных улыбок и пустых обещаний Вашингтон может пойти на реальные уступки.

«Некоторые аналитики даже пугают повторением Ялтинской конференции, на которой Трамп и Путин поделят мир на собственные зоны влияния. Наличие обеспокоенности — доказательство присутствия страха, рождённого непоследовательной политикой США. Надо всё-таки надеяться, что главные игроки отдают себе отчёт в том, что европейские вопросы уже нельзя решать без участия самих европейцев», — пишут авторы.