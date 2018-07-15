Макфол пожаловался на «странности» мира

Just walked by a Russian here in Helsinki with a red #MAGA baseball cap on. What strange times we live in. — Michael McFaul (@McFaul) 15 июля 2018 г.

На своей странице в Twitter Макфол написал, что в Хельсинки ему повстречался русский, на котором была красная кепка с надписью «Make America great again!» (слоган Трампа, который в переводе означает «Сделаем Америку снова великой»).