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Нетаньяху провел переговоры с Трампом
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Нетаньяху провел переговоры с Трампом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: пресс-служба правительства Израиля
Премьер -министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что обсудил накануне проблематику Сирии и Ирана с президентом США Дональдом Трампом в преддверии российско-американского саммита.
Ранее на этой неделе те же темы были включены в повестку переговоров Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным, который встречается с Трампом в понедельник в столице Финляндии Хельсинки.
"Вчера я говорил с президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним вопросы безопасности и политики в свете развития ситуации в регионе, в первую очередь в Сирии и Иране", — сказал Нетаньяху на заседании своего правительства.
"Как вы знаете, эти вопросы будут подняты на саммите в Хельсинки. Конечно, я говорил о них в среду с президентом Путиным", — добавил премьер-министр, который в среду приезжал в Москву.
Израиль добивается от мирового сообщества ужесточения подходов к Ирану, включая ревизию ядерной сделки и ликвидацию его военного присутствия в соседней Сирии.
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