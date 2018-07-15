Нетаньяху провел переговоры с Трампом

Хельсинки. Ранее на этой неделе те же темы были включены в повестку переговоров Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным , который встречается с Трампом в понедельник в столице Финляндии

"Вчера я говорил с президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним вопросы безопасности и политики в свете развития ситуации в регионе, в первую очередь в Сирии и Иране", — сказал Нетаньяху на заседании своего правительства.

"Как вы знаете, эти вопросы будут подняты на саммите в Хельсинки. Конечно, я говорил о них в среду с президентом Путиным", — добавил премьер-министр, который в среду приезжал в Москву.

Израиль добивается от мирового сообщества ужесточения подходов к Ирану, включая ревизию ядерной сделки и ликвидацию его военного присутствия в соседней Сирии.