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В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
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В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу 

Рамблер 5 часов назад
Финская газета Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо президенту США Дональду Трампу и лидеру России Владимиру Путину в преддверии их встречи 16 июля в Хельсинки.
В начале письма его авторы отмечают, что финнам очень приятно предоставить место для встречи глав двух держав. А сами переговоры они сравнивают с танго.
«Скоро мы увидим, кто из президентов окажется в танце ведущим, а ктo — ведомым», — говорится в публикации.
Авторы письма отмечают, что спрогнозировать итог встречи очень сложно из-за «быстрых изменений, происходящих в последнее время как в России, так и в США».
Подчеркивая, что страны ставят перед собой разные задачи, издание отмечает общее между Россией и США.
«Одно такое сходство — желание лидеров этих стран выдать желаемое за действительное, иногда ценой реальных фактов», — пишет газета.
По мнению журналистов, ожидать прорыва в отношениях России и западных стран в данный момент не имеет смысла, «так как на востоке и на западе на мир смотрят неподдельно разными взглядами».
«Для давления на Россию потребуется осуществление долгосрочной политики под эгидой США, а также создание крепкого и единого политического фронтa западных союзников, но в настоящий момент ни того, ни другого нет и в помине. Поэтому Путин прибывает в Хельсинки с несколькими тузами в рукаве», — констатирует издание, напоминая о неоднократно высказанных опасениях, что в итоге Трамп и Путин поделят мир на собственные зоны влияния.
«Наличие обеспокоенности — доказательство присутствия страха, рождённого непоследовательной политикой США. Надо всё-таки надеяться, что главные игроки отдают себе отчёт в том, что европейские вопросы уже нельзя решать без участия самих европейцев», — пишет издание.
Вместе с тем газета подчеркивает, что «от постоянной деградации отношений США и России ни выигрывает никто».
«Поэтому встреча на высшем уровне в Хельсинки — важное событие, не смотря на все имеющиеся сложности», — резюмируют авторы.
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