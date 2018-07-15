В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу

В начале письма его авторы отмечают, что финнам очень приятно предоставить место для встречи глав двух держав. А сами переговоры они сравнивают с танго.

«Скоро мы увидим, кто из президентов окажется в танце ведущим, а ктo — ведомым», — говорится в публикации.

Авторы письма отмечают, что спрогнозировать итог встречи очень сложно из-за «быстрых изменений, происходящих в последнее время как в России, так и в США».

Подчеркивая, что страны ставят перед собой разные задачи, издание отмечает общее между Россией и США.

«Одно такое сходство — желание лидеров этих стран выдать желаемое за действительное, иногда ценой реальных фактов», — пишет газета.

По мнению журналистов, ожидать прорыва в отношениях России и западных стран в данный момент не имеет смысла, «так как на востоке и на западе на мир смотрят неподдельно разными взглядами».

«Для давления на Россию потребуется осуществление долгосрочной политики под эгидой США, а также создание крепкого и единого политического фронтa западных союзников, но в настоящий момент ни того, ни другого нет и в помине. Поэтому Путин прибывает в Хельсинки с несколькими тузами в рукаве», — констатирует издание, напоминая о неоднократно высказанных опасениях, что в итоге Трамп и Путин поделят мир на собственные зоны влияния.

«Наличие обеспокоенности — доказательство присутствия страха, рождённого непоследовательной политикой США. Надо всё-таки надеяться, что главные игроки отдают себе отчёт в том, что европейские вопросы уже нельзя решать без участия самих европейцев», — пишет издание.

Вместе с тем газета подчеркивает, что «от постоянной деградации отношений США и России ни выигрывает никто».