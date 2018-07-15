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В сирийском Хомсе восстановили электроснабжение
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В сирийском Хомсе восстановили электроснабжение 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: SANA
Специалисты восстановили электроснабжение в пострадавшем от военных действий сирийском городе Хомс и еще 23 населенных пунктах одноименной провинции, сообщил журналистам директор департамента энергетики провинции Муслех аль-Хасан.
"Мы уже подали электричество в город Хомс и 23 деревни. Всего у нас 40 населённых пунктов, где проживает 150 тысяч человек. Объём работ очень большой. Сети серьёзно повреждены. Требуется время для восстановления", — сообщил он.
Сети электропередачи во время войны были практически полностью уничтожены и сейчас в одном из крупнейших городов Сирии и его окрестностях проходит большая программа электрификации. Специалистам приходится не восстанавливать линии электропередачи, а фактически возводить с нуля.
Энергетики также начали установку опор линий электропередачи вдоль участка трассы Хомс — Хама, не действовавшего около семи лет.
Благодаря работе местных властей в провинцию начали активно возвращаться беженцы, которые ушли из родных городов в 2011 году из-за действий боевиков. На сегодняшний день в свои дома вернулись уже около 100 тысяч человек.
"Как только территории освобождаются от боевиков, мы сразу же приступаем к восстановлению электричества, водоснабжения, оказываем медицинскую помощь. Например, в освобождённом районе Альвар мы сразу же восстановили энергоснабжение, дороги, связь. В этот район стразу же вернулись 4 тысячи беженцев", — сообщил журналистам губернатор провинции Хомс Таляль аль-Баррази.
Ранее в российском центре примирения в Сирии констатировали, что обстановка в провинциях Хама и Хомс нормализуется. Остальные регионы Сирии также возвращаются к мирной жизни. Так, ранее в результате успешных переговоров российской стороны боевики в ряде поселений южной провинции Дераа сложили оружие и согласились на программу примирения, передав населенные пункты под контроль сирийской армии.
При активном посредничестве российских военных положительный результат дают переговоры с местными старейшинами и лидерами отдельных вооруженных группировок. Жители районов, присоединяющихся к примирению, проводят демонстрации в поддержку местных властей и призывают соседей последовать их примеру.
Сирийское правительство призвало своих граждан, вынужденных покинуть страну из-за войны и действий террористов, вернуться на родину после освобождения большей части территорий, которые были захвачены боевиками. В сообщении сирийского МИД отмечалось, что освобождение многочисленных районов поспособствовало возвращению местных жителей, мигрирующих внутри страны. При этом в МИД Сирии отметили, что власти страны несут ответственность за здоровье, безопасность и обеспечение повседневных надобностей своих граждан.
Дамаск призывает международные гуманитарные организации и сообщества внести вклад в обеспечение добровольного возвращения сирийских граждан на родину и посодействовать отмене принудительных односторонних санкций против сирийского народа. МИД республики ранее отмечал, что благодаря успехам сирийской армии большая часть районов, которые были захвачены террористами, в настоящий момент освобождены путем достижения локальных примирений.
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