Трамп выразил соболезнования после трагедии в Японии

Трамп выразил соболезнования семьям погибших при наводнении в Японии

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным и близким погибших при наводнении в Японии , а также всем пострадавшим в результате удара стихии.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Наши молитвы с теми, кто пострадал от наводнения в Японии. Мы приветствуем усилия по спасению и выражаем соболезнования всем, кто был ранен или потерял близких», — написал он.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Японии Синдзо Абэ с выражением соболезнований по поводу большого числа погибших и масштабных разрушений после наводнений и оползней в стране.

По последним данным, число жертв последствий ливневых дождей в Японии возросло до 209.