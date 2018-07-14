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Трамп выразил соболезнования после трагедии в Японии
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Трамп выразил соболезнования семьям погибших при наводнении в Японии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным и близким погибших при наводнении в Японии, а также всем пострадавшим в результате удара стихии.
Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Наши молитвы с теми, кто пострадал от наводнения в Японии. Мы приветствуем усилия по спасению и выражаем соболезнования всем, кто был ранен или потерял близких», — написал он.
Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Японии Синдзо Абэ с выражением соболезнований по поводу большого числа погибших и масштабных разрушений после наводнений и оползней в стране.
По последним данным, число жертв последствий ливневых дождей в Японии возросло до 209.
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