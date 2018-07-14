Ещё
Французские пилоты решили «добить» Макрона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Французская пилотажная группа перепутала цвета национального флага 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Французская пилотажная группа Patrouille de France допустила ошибку в ходе авиашоу в честь Дня взятия Бастилии, сообщает BFMTV.
Девять самолетов выпускали полосы дыма в цветах французского флага — синего, белого и красного. Однако пилот, который должен был составлять синюю полосу флага, выпустил красный дымовой след.
В пресс-службе французской армии отметили, что это была ошибка комплектации самолета либо ошибка пилота.
Напомним, что во время мотошоу двое мотоциклистов упали неподалеку от трибуны, где сидел президент Франции Эммануэль Макрон. Отмечается, что мотоциклисты не пострадали и вернулись в строй.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии.
Газета.Ru: последние новости
Порошенко пожелал Трампу наставить Путина на "верный путь" МИД Польши сообщил о нападении на польского дипломата в России Умер Роджер Перри
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трупный день: дома россиян набиты костями31
Раскрыт секрет успеха России в Сирии147
РПЦ выступила с неожиданным заявлением56
Всплыли детали расправы над американцами в Грузии48
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами94
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
00:46
Волочковой бросили вызов
Шоу-бизнес
00:46
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение