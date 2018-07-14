Французские пилоты решили «добить» Макрона

Французская пилотажная группа перепутала цвета национального флага

Французская пилотажная группа Patrouille de France допустила ошибку в ходе авиашоу в честь Дня взятия Бастилии, сообщает BFMTV.

Девять самолетов выпускали полосы дыма в цветах французского флага — синего, белого и красного. Однако пилот, который должен был составлять синюю полосу флага, выпустил красный дымовой след.

В пресс-службе французской армии отметили, что это была ошибка комплектации самолета либо ошибка пилота.

Напомним, что во время мотошоу двое мотоциклистов упали неподалеку от трибуны, где сидел президент Франции Эммануэль Макрон . Отмечается, что мотоциклисты не пострадали и вернулись в строй.