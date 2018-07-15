Трамп назвал Россию противником

Трамп назвал ЕС, Китай и Россию противниками США

Об этом он заявил в телепрограмме Face The Nation на телеканале CBS

«Я думаю, что у нас много противников. Считаю, что Европейский союз противник в том, что они делают для нас в сфере торговли… Россия противник в определённых отношениях. Китай же экономический противник, определённо, они противники», — указал американский лидер

При этом Трамп отметил, что это не значит, что страны ЕС, а также Россия и Китай плохие.