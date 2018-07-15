Трамп назвал Россию противником

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Трамп назвал ЕС, Китай и Россию противниками США 

RT на русском 26 минут назад
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ЕС, Китай и Россия являются противниками США.
Об этом он заявил в телепрограмме Face The Nation на телеканале CBS.
«Я думаю, что у нас много противников. Считаю, что Европейский союз противник в том, что они делают для нас в сфере торговли… Россия противник в определённых отношениях. Китай же экономический противник, определённо, они противники», — указал американский лидер
При этом Трамп отметил, что это не значит, что страны ЕС, а также Россия и Китай плохие.
«Это значит, что они конкурентоспособны», — уточнил он.
Ранее глава Европейского совета Дональд Туск призвал США ценить своих немногочисленных союзников.
RT на русском: последние новости
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