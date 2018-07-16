Ещё
В Баку назвали инцидент в Гяндже терактом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Баку назвали инцидент в Гяндже терактом 

RT на русском 1 час назад
Фото: ©Michael Runkel globallookpress.com
Председатель Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы заявил, что инцидент в городе Гянджа, в результате которого погибли двое сотрудников правоохранительных органов, является терактом.
Об этом сообщает РИА Новости.
«В связи с терактом, совершённым в Гяндже, продолжается следствие. События в Гяндже — теракт, а совершившие его — скрывавшиеся под религиозной завесой радикальные группы», — сказал он.
По данным агентства, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование взял под контроль лидер Азербайджана Ильхам Алиев.
Ранее стало известно, что в Гяндже прошёл несанкционированный митинг, в ходе которого манифестанты выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Эльмара Велиева.
Во время действий по пресечению несанкционированной властями массовой акции в стычках с протестующими погибли два сотрудника полиции.
RT на русском: последние новости
Эксперт оценил заявление президента Хорватии о необходимости диалога с Россией «Любой, кроме Порошенко»: заручится ли Тимошенко поддержкой одного из самых известных олигархов Украины Как продвигается расследование отравления британцев в Эймсбери
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина376
Туринская плащаница оказалась подделкой143
Грудинин развелся70
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»376
Рабочие устроили массовую драку из‐за зарплаты45
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение