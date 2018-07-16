В Баку назвали инцидент в Гяндже терактом

Председатель Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы заявил, что инцидент в городе Гянджа, в результате которого погибли двое сотрудников правоохранительных органов , является терактом.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с терактом, совершённым в Гяндже, продолжается следствие. События в Гяндже — теракт, а совершившие его — скрывавшиеся под религиозной завесой радикальные группы», — сказал он.

По данным агентства, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование взял под контроль лидер Азербайджана Ильхам Алиев

Ранее стало известно, что в Гяндже прошёл несанкционированный митинг, в ходе которого манифестанты выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Эльмара Велиева.

Во время действий по пресечению несанкционированной властями массовой акции в стычках с протестующими погибли два сотрудника полиции.